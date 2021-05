Eccellenza, la Vigor Senigallia può solo vincere: domenica visita al Gallo

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia non può più sbagliare. La squadra di mister Aldo Clementi domenica 16 maggio fa visita all’Atletico Gallo per la prima giornata del girone di ritorno.

Fischio d’inizio fissato alle 16:30. In palio punti di vitale importanza per il proseguo dei rossoblu nel campionato di Eccellenza. I playoff distano 5 lunghezze e restano solamente 5 partite per provare ad arrivare tra le prime due del girone A. Al momento, guida la classifica la Forsempronese (12 punti), poi Anconitana (10), Gallo (8) e Vigor (5).

Suona la carica Gianmarco Pierfederici, arrivato alla Vigor nel mercato di riparazione: «Dobbiamo riscattare il pareggio del Bianchelli. C’è dispiacere per i pochi punti fatti nel girone d’andata ma dobbiamo tramutare la delusione in energia positiva. Con il Gallo ci aspetta la prima di cinque finali e l’obiettivo di tutti è quello di vincere. Non serve fare calcoli perché possiamo ancora dire la nostra. Il 6 giugno guarderemo la classifica ma ora bisogna solamente pensare di partita in partita e fare punti».

La gara sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della MMag Comunicazione.