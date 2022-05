Eccellenza, chi vola ai playoff e chi condannato ai playout? Perri o D’Errico re dei bomber?

ANCONA – Manca una sola partita di Eccellenza Marche, poi sarà tempo di playoff e playout. La Vigor Senigallia è in Serie D ormai da diverse settimane, Grottammare e San Marco Servigliano sono già retrocesse direttamente in Promozione.

Tutte le altre posizioni di classifica potrebbero mutare, eccetto quella della Biagio Nazzaro, certa di chiudere il torneo al terzultimo gradino della graduatoria. I rossoblu dovranno però strappare almeno un punto in casa contro il Servigliano per essere certi di giocarsi la categoria ai playout (lontano da Chiaravalle). Contro chi? Contro la formazione che arriverà sestultima, ovvero una tra Fabriano Cerreto, Porto Sant’Elpidio o Urbino. Al Fabriano Cerreto basterà un punto per salvarsi direttamente, il Porto Sant’Elpidio (ad oggi sestultimo) culla la remota di ipotesi di evitare i playout, ma qualora dovesse disputarli è certo di farlo davanti al proprio pubblico. L’Urbania, che riposerà nell’ultima giornata, attende di scoprire la propria rivale e se potrà contare sul fattore casalingo. Tutto questo perché l’Urbino potrebbe guadagnarsi la possibilità di sfidare l’Urbania o la Biagio Nazzaro, in casa, vincendo contro il Valdichienti Ponte e approfittando di un eventuale passo falso del Porto Sant’Elpidio.

Ecco perché la sfida di domenica 15 maggio Sangiustese-Porto Sant’Elpidio diventa di vitale importanza. Soprattutto per le ambizioni playoff dei sangiustesi. La Sangiustese (50 punti) e l’Azzurra Colli (48, con scontri diretti a favore) si giocheranno l’ultimo posto al sole, con i piceni impegnati in casa con il Marina già salvo. Fossombrone (55), Atletico Ascoli (54) e Jesina (52) hanno già strappato il pass ma l’esito della sfida Jesina-Fossombrone potrebbe mescolare la griglia playoff. Insomma, i dubbi non mancano e fare previsioni diventa vietato.

La certezza è che Gianfranco D’Errico e Matteo Perri, rispettivamente i bomber di Vigor Senigallia e Jesina, si giocheranno il trono della classifica cannonieri fino all’ultimo minuto del campionato. Entrambi hanno toccato quota 18, e chissà se uno dei due la spunterà sull’altro.