Eccellenza, testacoda per la capolista. Montefano-Fossombrone il big match

L'Atletico Ascoli riceve la visita del Marina, penultimo in classifica e ancora alla ricerca delle prima vittoria stagionale

ANCONA – Quasi un testacoda nel campionato di Eccellenza. Una delle sfide della terza giornata di ritorno vede la capolista Atletico Ascoli ospitare il Marina, penultimo in graduatoria e ancora alla ricerca del primo successo. In campo domenica, 22 gennaio, come tutte le altre.

Il big match è Montefano-Fossombrone, rispettivamente seconda e quarta forza del torneo, separate da un solo punto. Discorso identico per l’incontro tra Osimana e Atletico Gallo, i senzatesta contano gli stessi punti dei viola, i rossoblu quelli dei cugini pesaresi.

Chi ne può approfittare di questi spareggi oltre alla capolista? Valdichienti Ponte, Urbino, Jesina e Azzurra Colli. I leoncelli fanno visita proprio ai piceni, i ducali attendono il Chiesanuova e i calzaturieri cercano riscatto in casa contro il Castelfidardo. Completano il programma di Eccellenza: Fabriano Cerreto-Porto Sant’Elpidio e Sangiustese-Maceratese.