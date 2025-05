Eccellenza, la new entry Trodica non perde tempo: confermati i big Berrettoni e Becker

MORROVALLE – Non chiamatela meteora: il Trodica punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. Dopo aver vinto, dominando, il girone B di Promozione, la formazione di mister Roberto Buratti vuole rinforzarsi e non porsi limiti nella stagione 2025-26.

Prime conferme

I primi due nomi che vestiranno di nuovo la maglia del Trodica sono Alex Berrettoni e Pablo Becker. Entrambi hanno dato un contributo enorme per approdare in Eccellenza e il club ha bruciato le tappe al fine di non farseli scappare. Berrettoni, il capitano, resterà il punto fermo della difesa; Becker, faro del centrocampo di origini argentine, ha già vinto un campionato di Eccellenza con la maglia della Civitanovese due stagioni fa.

Il sogno Spagna

Nel frattempo, il Trodica continua a lavorare in ottica rinnovi e sogna in grande per quanto riguarda i nuovi acquisti. L’obiettivo più suggestivo risponde al nome di Spagna, attaccante della Recanatese che non ha bisogno di particolari presentazioni. Qualora Cognigni non dovesse restare alla Maceratese in Serie D, non è da escludere anche un tentativo per il capitano biancorosso. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome più caldo è quello di Sindic, ex Montefano e attualmente al Montegranaro.

La festa coi tifosi

Tralasciando il capitolo mercato, il Trodica ha recentemente festeggiato insieme ai propri appassionati il concludersi della stagione. La dirigenza e la squadra, al gran completo, hanno trascorso del tempo con il gruppo organizzato di tifosi, le Teste Matte.

La vittoria del campionato e della Coppa Marche Promozione hanno sancito un doblete storico, con il Trodica che ha sfiorato il triplete nella finalissima per il Titolo Regionale, vinta dalla Jesina. A prescindere da quest’ultima gara, ci sono tutti i presupposti per presentarsi al prossimo campionato di Eccellenza come autentica mina vagante.