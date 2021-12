Eccellenza, mercato: la Vigor Senigallia riabbraccia Pierpaoli, salutano Arsendi e Omenetti

Importanti novità in casa rossoblu, arriva l'ex centrocampista del Fano. Nel frattempo, i due baby si accasano in prestito in Promozione

SENIGALLIA – Primo giorno di mercato e arrivano già importanti novità in casa Vigor Senigallia. Il sodalizio del presidente Franco Federiconi riabbraccia Giovanni Pierpaoli, contestualmente ai saluti i baby Filippo Arsendi e Simone Omenetti.

Il colpo in entrata è un innesto di spessore. Pierpaoli è di Senigallia, cresciuto nel settore giovanile della Vigor per poi essere prelevato dal Pescara. Con i biancoazzurri ha scalato le categorie giovanili, fino a giocare in Primavera dove per due anni è stato protagonista con quasi 40 presenze e 4 realizzazioni. Poi, il passaggio al Pineto, dove ha militato per due anni in Serie D, dove ha siglato altre 2 reti. L’estate scorsa si è accasato al Fano, sempre in D ma ora è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Vigor Senigallia. Il classe 2000 è un jolly del centrocampo, che all’occorrenza può essere schierato anche terzino.

La Vigor ha già registrato anche due movimenti in uscita: i classe 2003 Filippo Arsendi e Simone Omenetti termineranno la stagione, in prestito, in Promozione. Arsendi si è accasato all’Atletico MondoldoMarotta mentre Omenetti all’Olimpia Marzocca.