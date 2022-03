Calcio, il Fossombrone vuole accorciare ancora. Derby tra Marina e Vigor Senigallia

ANCONA – Si è riaperto il campionato di Eccellenza Marche. Alla vigilia della ottava giornata del girone di ritorno, ecco che il Fossombrone ha accorciato il gap dalla vetta occupata dalla Vigor Senigallia, distante ora 5 punti. Domenica 27 marzo si torna in campo, attenzione al cambio di orario, si gioca alle 16.

La leader rossoblu fa visita al Marina per un derby sentitissimo e delicato per entrambe le formazioni. La squadra di mister Aldo Clementi vuole consolidare il primato, i biancoazzurri invece puntano a irrompere in zona playoff. Il Fossombrone, dopo aver vinto il recupero con il fanalino Servigliano, ospita il Grottammare, penultimo, che nelle ultime ore ha esonerato mister Massimiliano Zazzetta. Quando scriviamo, non è stato ancora annunciato il sostituto.

Il palinsesto delle gare di Eccellenza Marche non include l’Urbino, che gode del turno di riposo. La Biagio Nazzaro cerca la svolta con la Sangiustese. Il big match di giornata è tra Fabriano Cerreto e Atletico Ascoli, due formazioni in salute e volenterose di migliorare ancora la propria classifica. La terza forza del campionato, l’Azzurra Colli, ospita un’Urbania in crisi di risultati.

Completano il programma di Eccellenza Marche: Jesina-Atletico Gallo, Montefano-Porto Sant’Elpidio e San Marco Servigliano-Valdichienti Ponte.