Eccellenza, il Fossombrone a Marina per fuggire. L’Atletico Ascoli cambia allenatore

ANCONA – Colpo di scena in Eccellenza, l’Atletico Ascoli cambia guida tecnica. Il sorpasso in vetta del Fossombrone è costato caro a mister Luigi Giandomenico, esonerato e sostituito da Sergio Pirozzi. Tutto questo, quando mancano quatto giornate al termine della stagione. Domenica 26 marzo si torna in campo.

La nuova capolista Fossombrone fa visita al Marina, praticamente un testacoda che i pesaresi devono vincere per provare ad allungare. Il debutto di Pirozzi coincide con il big match interno con il Valdichienti Ponte, appena eliminato dai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, per merito del Certaldo, ai rigori.

La terza forza del torneo, l’Atletico Gallo, riceve il Castelfidardo. La quarta, il Montefano, è ospite del Fabriano Cerreto. Fari puntati poi sul derby Chiesanuova-Maceratese, grandi protagoniste in Promozione lo scorso anno e che ora lottano per la salvezza in Eccellenza. Cerca riscatto la Jesina, protagonista in casa del Porto Sant’Elpidio, aritmeticamente retrocesso. Osimana-Urbino e Sangiustese-Azzurra Colli chiudono il programma domenicale.