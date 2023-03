Eccellenza, equilibrio caotico: controsorpasso Atletico Ascoli, Montefano ok, Jesina nei guai

I piceni si riprendono la vetta, complice il pari del Fossombrone. I viola continuano a volare. I leoncelli cadono in casa del Porto Sant'Elpidio retrocesso

ANCONA – Equilibrio caotico nel campionato di Eccellenza. Ci sono sei squadre in quattro punti, a giocarsi vetta e playoff, quando mancano tre giornate. La notizia di giornata è il controsorpasso dell’Atletico Ascoli, vittorioso con il Valdichienti Ponte 2-1. I piceni si riprendono la vetta, complice il pari del Fossombrone a Marina (1-1).

Atletico Ascoli 47, Fossombrone 46, Montefano 45, Azzurra Colli 44, Atletico Gallo 44, Osimana 43. È bagarre totale. Il Montefano non sbaglia col Fabriano Cerreto e passa 2-0, l’Azzurra Colli regola la Sangiustese 3-1, il Gallo frena con il Castelfidardo 1-1, l’Osimana vince lo spareggio con l’Urbino 1-0. Vittoria fondamentale (anche) per la Maceratese nel derby col Chiesanuova 2-0, la Rata ipoteca così la salvezza. La sorpresa del weekend arriva da Porto Sant’Elpidio, coi locali già retrocessi che si impongono sulla Jesina 2-1. Ai leoncelli ora serve un miracolo per centrare i playoff.