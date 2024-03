Eccellenza, corsa verso la D: Montefano e Civitanovese padrone del proprio destino

I viola comandano la graduatoria ma anche i rossoblu in caso di en plein balzerebbero in quarta serie: il 7 aprile si torna in campo, il 14 c'è lo scontro diretto

Il campionato di Eccellenza si gode la sosta, si torna in campo domenica 7 aprile. Due settimane di break ben gradite da tutte le formazioni, una dovuta alla disputa del Torneo delle Regioni, la seconda per le festività pasquali. Ci si prepara, quindi, al rush finale.

Mancano (solo) quattro giornate. Il Montefano è balzato in vetta per la prima volta in stagione e, soprattutto, nella propria storia. I viola registrano un punto di vantaggio sulla Civitanovese. Sarà (forse) decisivo lo scontro diretto di domenica 14 aprile, da giocare in terra rossoblu. Entrambe, quindi, sono padrone del proprio destino.

Ma attenzione alle inseguitrici Chiesanuova e Urbino, con i ducali impegnati proprio a Montefano al rientro dalla sosta. I biancorossi distano tre lunghezze dalla vetta, l’Urbino appena quattro. L’ultimo posto valido per i playoff di Eccellenza è una questione tra: Castelfidardo, Montecchio Gallo, Maceratese e Montegranaro, coi fidardensi che ripartiranno con un prezioso +3 su tutte le altre rivali.

Virtualmente salve Osimana, Urbania e Tolentino, che hanno poco da chiedere in questo rush finale. Dietro, invece, è bagarre totale. La Jesina, quintultima, sembra paradossalmente quella più in difficoltà: i leoncelli non vincono dal 14 gennaio. L’Azzurra Colli, fanalino di coda, è chiamata all’impresa per evitare la Promozione: c’è da abbandonare la zona retrocessione diretta per poi giocarsi tutto nel playout, quasi sicuramente da disputare in trasferta. Sangiustese VP, Montegiorgio e Monturano, restando in tema spareggi-salvezza, si giocano il miglior piazzamento possibile.

CLASSIFICA DI ECCELLENZA: Montefano 48, Civitanovese 47, Chiesanuova 45, Urbino 44, Castelfidardo 42, Maceratese 39, Montegranaro 39, Montecchio Gallo 39, Osimana 37, Urbania 35, Tolentino 33, Jesina 27, Sangiustese VP 21, Monturano 19, Montegiorgio 19, Azzurra Colli 16.