Eccellenza, colpaccio Montefano. Atletico Ascoli e Jesina vincono i big match

ANCONA – Il turno infrasettimanale di Eccellenza Marche è andato agli archivi. Non può che spiccare il successo casalingo del Montefano ai danni della capolista Vigor Senigallia.

I viola di mister Paolo Menghini hanno ribaltato il momentaneo vantaggio di Denis Pesaresi (88esimo centro in maglia Vigor che significa miglior marcatore della storia rossoblu) grazie alla rete di Palmucci e alla sfortunata autorete di Olivi causata dal solito Kerjota. Ne potrà approfittare in futuro il Fossombrone, secondo e distante 6 punti dalla vetta con una partita in più da disputare.

Successi di platino per Atletico Ascoli e Jesina negli scontri diretti playoff: i piceni hanno sbancato il campo dell’Azzurra Colli 2-0, i leoncelli si sono imposti 2-1 a domicilio con la Sangiustese. In chiave salvezza, spiccano i trionfi del Porto Sant’Elpidio, 1-0 con il Valdichienti Ponte, e del Fabriano Cerreto, 1-0 con la Biagio Nazzaro. Doppio 0-0 negli incontri Marina-Urbania e Urbino-Atletico Gallo.

Primo successo per il tecnico Nico Stallone alla guida del Grottammare, che passa 3-1 in casa del fanalino di coda San Marco Servigliano.