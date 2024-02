Eccellenza, poker della capolista. Montecchio Gallo e Montefano reggono il passo

La Civitanovese detta legge in casa dell'Urbania. La lotta salvezza si incendia all'improvviso e rientrano in gioco tutte

ANCONA – La capolista del campionato di Eccellenza detta legge in casa dell’Urbania. Prova di forza assoluta della Civitanovese, che si impone con un perentorio 4-1 in terra durantina. Dietro, reggono il passo Montecchio Gallo e Montefano, che restano in scia al termine della sesta giornata del girone di ritorno.

La formazione di mister Simone Lilli non sottovaluta il Monturano e si aggiudica il bottino pieno all’inglese. I viola di Nico Mariani firmano il blitz domenicale più prestigioso, espugnando Tolentino 1-0. Il Montefano sale così al terzo posto solitario della classifica di Eccellenza, a -1 dal Montecchio Gallo e a -4 dalla leader Civitanovese.

Nel frattempo, la lotta salvezza si incendia all’improvviso. Rientrano tutte in gioco. Nell’anticipo, il fanalino di coda Azzurra Colli batte, a sorpresa, 1-0 la Maceratese. Poker della Sangiustese VP contro la Jesina, i calzaturieri rifilano un 4-1 ai leoncelli. Il terzo e ultimo poker di giornata è griffato Urbino, che non vinceva dal 22 ottobre 2023: i ducali passano 4-1 a Montegiorgio. Colpaccio Osimana: i senzatesta si impongono 1-0 in trasferta, in casa del Montegranaro, e vedono i playoff. L’unico pari è tra Castelfidardo e Chiesanuova (1-1).