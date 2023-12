Eccellenza, chi sarà campione d’inverno?

Cinque squadre possono chiudere il girone di andata in vetta. La Civitanovese arriva all'ultimo turno del 2023 da capolista

ANCONA – Una vetta per cinque: chi chiuderà davanti il girone di andata di Eccellenza? Domenica 17 dicembre, scopriremo chi si laureerà campione d’inverno. L’ultimo turno del 2023, che coincide con quello che precede il giro di boa, è alle porte.

La Civitanovese guarda tutti dall’alto verso il basso. La capolista però è chiamata a superare l’esamone Jesina, in trasferta. Dietro di due lunghezze, troviamo altre tre formazioni più che agguerrite: Montecchio Gallo, Urbino e Montegranaro. I ducali fanno visita all’Osimana, i gialloblu sono ospiti della Sangiustese VP, i pesaresi invece del Chiesanuova. Quest’ultimo, è quinto in graduatoria a tre punti dalla vetta e in caso di vittoria potrebbe agganciare la leader attuale, approfittando di un’eventuale e lunga combinazione di risultati.

A completare il programma di Eccellenza, ecco le sfide: Montefano-Urbania, Monturano-Maceratese, Castelfidardo-Azzurra Colli e Tolentino-Montegiorgio.