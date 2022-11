Eccellenza, l’Atletico Ascoli è imbattibile. La Jesina in scia, il Porto Sant’Elpidio sprofonda

ANCONA – La capolista di Eccellenza vince ancora. L’Atletico Ascoli rimonta (anche) la Sangiustese e passa 2-1 in un match difficilissimo. E’ sempre più fuga.

La Jesina resta in scia, dietro di 5 lunghezze, vincendo il big match casalingo contro il Fossombrone 1-0. Ai piani alti sorride anche il Valdichienti Ponte che supera il Fabriano Cerreto 2-0 nell’anticipo. Vittorie di platino anche per Castelfidardo e Chiesanuova che superano rispettivamente Porto Sant’Elpidio (1-0) e Marina (3-2), rivali nella lotta salvezza.

Successo pirotecnico per il Montefano che passa 4-2 contro l’Osimana. Pari e patta tra Urbino e Maceratese (0-0) come in Azzurra Colli-Atletico Gallo (2-2).