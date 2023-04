Eccellenza, ultima curva: l’Atletico Ascoli favoritissimo, Fossombrone e Gallo sperano

Ai piceni basta una vittoria per volare in Serie D. Il derby pesarese mette in palio il possibile primato e il secondo posto. Colli e Montefano si accontenteranno?

ANCONA – Ci siamo, abbiamo davanti l’ultima curva del campionato di Eccellenza. Un torneo avvincente, mai così equilibrato come quest’anno. Tanti, quasi tutti, i verdetti sono ancora da scoprire. Domenica 30 aprile, ore 16,30, le partite in contemporanea.

L’ultimo turno di Eccellenza mette in palio, soprattutto, il primo posto. L’Atletico Ascoli parte con tutti i favori del pronostico. Alla capolista picena basta vincere in terra ducale per prendersi il campionato, contro un Urbino a cui serve praticamente un miracolo per raggiungere i playoff, ovvero una vittoria, un non pareggio tra Colli e Montefano e una non vittoria dell’Osimana sul campo della Jesina. Fossombrone e Atletico Gallo, rispettivamente seconda e terza del campionato, incrociano le proprie strade e si giocano il secondo gradino del podio ma anche l’ipotetica vetta.

LE COMBINAZIONI PER IL PRIMO POSTO – Qualora l’Atletico Ascoli dovesse vincere in terra ducale, chiuderebbe i conti per la Serie D. Se i piceni dovessero pareggiare a Urbino, il Fossombrone con una vittoria vincerebbe il campionato. Se i piceni dovessero perdere con l’Urbino e il Gallo vincere a Fossombrone, ci sarebbe addirittura lo spareggio in campo neutro tra Atletico Ascoli e Gallo, perché chiuderebbero a pari punti. Stesso discorso in caso di sconfitta picena e pareggio del Fossombrone, con lo spareggio tra bianconeri e biancoazzurri.

Per i playoff ci sono ancora due posti da assegnare, contesi da Azzurra Colli, Montefano, Osimana e Urbino. I piceni e i viola giocano contro e se dovessero pareggiare, entrambe le formazioni raggiungerebbero gli spareggi promozione. Si accontenteranno? O proveranno a migliorare la loro posizione in griglia, escludendo verosimilmente la rivale? Ci spera l’Osimana in questa seconda ipotesi, i senzatesta devono vincere a Jesi e sperare.

Incrocio cruciale (anche) quello tra Castelfidardo e Fabriano Cerreto, quartultimi e terzultimi della classifica. Se i fidardensi dovessero vincere, festeggerebbero la salvezza diretta, condannando i cartai alla retrocessione (in virtù dei 10 punti di distacco). In caso contrario, le due società si incontreranno al playout, di nuovo in terra biancoverde.

Completano il programma di Eccellenza le sfide: Porto Sant’Elpidio-Valdichienti Ponte, Chiesanuova-Sangiustese e Marina-Maceratese. Elpidiensi e rivieraschi sono già retrocessi. Tutte le altre praticamente in vacanza, da salve.