Eccellenza, ancora news di mercato: Marongiu confermato, Mariani al Montefano e Amadio ai saluti

ANCONA – Continuano ad arrivare news di mercato per quanto riguarda le formazioni che saranno impegnate nel prossimo campionato di Eccellenza.

Il Fossombrone prosegue la carrellata di conferme: dopo Camilloni, Marcantognini, Conti e mister Fucili, ecco l’annuncio riguardante l’esterno Luca Marongiu, che per la terza stagione consecutiva vestirà la maglia biancoazzurra. L’Atletico Ascoli nel frattempo comunica la prima conferma tra i calciatori: Vincenzo Casale, il centrale difensivo classe 1993 resta in bianconero. Casale fu il preziosissimo rinforzo arrivato in terra picena durante la scorsa sessione di mercato invernale.

Due novità ci sono anche per quanto riguarda le panchine. Si dividono le strade tra mister Peppino Amadio e l’Azzurra Colli dopo la splendida cavalcata che ha portato i piceni addirittura agli spareggi playoff nella stagione appena terminata. Infine, il trainer Nico Mariani, dopo essersi separato dal Marina, è ufficialmente il nuovo allenatore del Montefano. Mariani sostituisce il partente Paolo Menghini.