Eccellenza, l’Atletico Ascoli perde un pezzo da novanta: Mariani va all’Aglianese

L'esterno offensivo classe 1998 si trasferisce in Toscana, dove giocherà in Serie D. Gol, assist e giocate da campione gli hanno regalato un'occasione d'oro

ASCOLI PICENO – Il mercato importante dell’Atletico Ascoli deve fare i conti con una cessione dolorosa. Edoardo Mariani è un nuovo giocatore dell’Aglianese, club toscano che milita in Serie D.

L’attaccante piceno è stato il vero trascinatore della squadra allenata da mister Luigi Giandomenico nella scorsa stagione. Mariani a suon di gol e assist ha contribuito, enormemente, alla splendida cavalcata playoff dell’Atletico Ascoli ma anche al bel cammino in Coppa Marche Eccellenza. Le sirene della Serie D, ma anche di C, non potevano mancare per il classe 1998.

L’Atletico Ascoli ha provato comunque a trattenerlo, consapevole dello spessore dell’esterno offensivo. Mariani però ha scelto di vivere una nuova avventura fuori regione. Di certo, il club marchigiano ha allestito una rosa comunque competitiva, che potrà dire la sua fino alla fine nel prossimo campionato di Eccellenza, possibile ripescaggio in Serie D permettendo.