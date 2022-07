Eccellenza, l’Atletico Ascoli esagera: presi Matteo Minnozzi e Giacomo Mataloni

ASCOLI PICENO – Eccellenza, hai una nuova favorita? Se tante squadre del massimo campionato regionale stanno mettendo in fila colpi su colpi, l’Atletico Ascoli ha atteso un po’ di più, ma nelle ultime ore ha sganciato due bombe di mercato di assoluto livello. Il sodalizio piceno ha esagerato: Matteo Minnozzi e Giacomo Mataloni sono due nuovi giocatori bianconeri.

Tanti addetti ai lavori, appassionati e tifosi sono rimasti principalmente colpiti dalla campagna acquisti della Jesina, ed è impossibile dire il contrario, ma la formazione di mister Luigi Giandomenico (che spera ancora nel ripescaggio in Serie D) ha risposto presente.

Minnozzi e Mataloni sono giocatori di categoria superiore. Il primo, centravanti classe 1996, è fresco della vittoria del campionato di Serie D con la maglia della Recanatese. Ha collezionato esperienze importanti nella sua breve ma intensa carriera, dove ricordiamo le avventure con la maglia dell’Ascoli, Porto d’Ascoli, Tolentino, Pineto, Montegiorgio e Castelfidardo. Segnando sempre e tanto. Anche Mataloni, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli come Minnozzi, ha indossato la casacca fidardense. Il terzino mancino classe 1999 ha dimostrato in queste ultime due stagioni di essere uno degli esterni difensivi più importanti della quarta serie. A prescindere dalla giovane età e da un grave infortunio che lo ha visto fermo ai box per troppe settimane.