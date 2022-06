Eccellenza, l’Atletico Ascoli a caccia della finale playoff: arriva il ritorno con il Terranuova Traiana

Dopo lo 0-0 maturato in Toscana nello scorso weekend, i piceni possono solo vincere per continuare a sognare la Serie D

ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli può solo vincere. I piceni domenica 5 giugno alle 16 ospitano il Terranuova Traiana per la semifinale di ritorno dei playoff che portano in Serie D. Si gioca a Castel di Lama.

All’andata, giocata in terra toscana domenica scorsa, la squadra di mister Luigi Giandomenico ha impattato 0-0. I rivali si sono dimostrati una formazione quadrata ed esperta, ma l’Atletico Ascoli ha tutte le carte in regola per vincere e volare verso la finalissima, dove troverebbe in caso la vincente di Ellera (Umbria) contro Colorno (Emilia-Romagna 2), da incontrare in un nuovo doppio confronto.

In virtù della regola dei gol in trasferta, l’Atletico Ascoli non può permettersi di pareggiare con gol con il Terranuova Traiana, e ovviamente nemmeno di perdere. In caso di un altro 0-0, si procederebbe con i supplementari e se non dovessero bastare ecco i rigori.

BIGLIETTI – I tesserati in divisa dell’Atletico Ascoli entreranno gratis allo stadio, mentre tutti i sostenitori piceni potranno acquistare il biglietto a 5€ presso il botteghino dell’impianto di Castel di Lama.