Eccellenza, anticipo di lusso: Valdichienti-Fossombrone. Atletico Ascoli, ci sei?

ANCONA – La clessidra dice meno sette, il campionato di Eccellenza si avvicina alla fine. Ai piani alti è bagarre, con la capolista Atletico Ascoli chiamata a rialzare la testa dopo la (pesante) sconfitta dello scorso weekend.

I piceni domenica 5 marzo ospitano il Fabriano Cerreto di mister Destro, volenteroso di strappare punti salvezza. Il ventiquattresimo turno comprende anche un anticipo, di lusso: Valdichienti Ponte-Fossombrone. I calzaturieri mercoledì 8 marzo saranno impegnati in Coppa Italia Eccellenza, sul campo del Certaldo, per l’andata dei quarti di finali. I verdefluo hanno chiesto di anticipare la sfida coi pesaresi, quest’ultimi hanno accettato e si gioca sabato. Il Fossombrone è la seconda forza del torneo, a tre lunghezze dalla capolista, pertanto vuole mettere sempre più pressione all’Atletico Ascoli.

Il palinsesto di domenica prosegue con il derby Urbino-Atletico Gallo, fondamentale in chiave playoff. Identico discorso per la super sfida Azzurra Colli-Osimana. Non mancano gli scontri diretti per la salvezza: Castelfidardo-Maceratese e Chiesanuova-Porto Sant’Elpidio. Il programma di Eccellenza è completato da Jesina-Marina e Montefano-Sangiustese.