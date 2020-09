Eccellenza, l’Anconitana vince in amichevole e prenota Boldrini

I dorici di Marco Lelli si impongono sul Montemarciano (Prima categoria) con la doppietta di Marabese e le reti di Falconieri e Zannini. In arrivo c'è il trequartista perugino ex Matelica

ANCONA- Terzo test precampionato per l’Anconitana di Marco Lelli che si è imposta per 0-4 sul campo del Montemarciano (Prima categoria). La formazione biancorossa, che il 27 settembre inizierà la sua Eccellenza con la sfida in trasferta con il Marina, è scesa in campo con un 4-2-3-1 molto offensivo con Marabese e Kerjota a supporto dell’unica punta Falconieri. In posizione di trequartista, in attesa dell’ufficialità del tesseramento di Michele Boldrini (presente in tribuna al Di Gregorio), ha agito il giovane Baciu. Di Marabese (doppietta), Falconieri (con la fascia da capitano al braccio) e Zannini le reti che hanno griffato una vittoria maturata perlopiù nella ripresa.

La truppa dorica, smaltito il giorno di riposo concesso dallo staff tecnico, si ritroverà lunedì alle 15 al Dorico per iniziare una nuova settimana di lavoro. La prossima amichevole è in programma per sabato prossimo, avversaria l’Osimana (Promozione) di mister Roberto Mobili. Le risposte più importanti, tuttavia, si attendono dal mercato dove nonostante tutto mancano ancora diverse pedine per completare il mosaico (su tutte un difensore centrale, un playmaker e un difensore under, visto l’indisponibilità del giovane Bartoli, prelevato quest’estate dalla Fermana)

Come detto sopra, Boldrini (’85) sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Anconitana. Il trequartista umbro, nato a Perugia, ha indossato nel suo passato (tra le altre) le maglie di Pisa, Reggiana, Spezia e Matelica e nell’ultima stagione ha militato nel Flaminia Civitacastellana (D). Domani metterà nero su bianco alla sua nuova avventura biancorossa e si allenerà direttamente con i nuovi compagni. Giocatore rapido ed estroso, si sposa perfettamente con il 4-2-3-1, il 4-3-1-2 ma anche con il 4-3-3 dove può fungere da attaccante esterno.