Eccellenza, Anconitana: si separano le strade con il consulente Ermanno Pieroni

ANCONA – Ermanno Pieroni non sarà più il consulente esterno dell’Anconitana. L’ufficialità della fine del rapporto iniziato la scorsa estate è giunta questa mattina, 19 marzo, direttamente dai canali social della società biancorossa. Questa la nota diffusa.

«Il Sig. Stefano Marconi ed il Sig. Ermanno Pieroni, in proprio e nelle loro rispettive qualifiche, comunicano di aver consensualmente ed amichevolmente risolto tra di loro ogni pregresso rapporto professionale relativo alla consulenza di quest’ultimo in favore della US Anconitana. Entrambi manifestano la stima reciproca che li lega ed il rispetto dell’uno nei confronti dell’altro per la serietà, l’onestà e la competenza professionale. Si augurano reciprocamente le migliori fortune».