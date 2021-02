Eccellenza, l’Anconitana annuncia gli innesti di Trofo e Colonna

ANCONA – L’Anconitana ha ufficializzato le entrate del centrocampista Emanuele Trofo (’95) e del difensore centrale Marco Colonna (’97). In attesa di capire quando ripartirà il campionato di Eccellenza, con relativi format, i due giocatori saranno a disposizione di mister Marco Lelli non appena sarà dato il via libera agli allenamenti (atteso a giorni da parte del Coni).

Colonna, nato a Barletta e classe 1997, proviene dal Fabriano Cerreto (Ecc.) e ha alle sue spalle tante presenze in Serie D con le maglie di Francavilla, Folgore Caratese, Recanatese, Notaresco, Olympia Agnonese e Nardò. Trofo, cresciuto calcisticamente nel Lecce (città in cui è nato), ha vestito le casacche di Nardò, Licata, Akragas, Sambenedettese, Siracusa, Aversa, Nerostellati Frattese e Cittanovese in Interregionale. In Eccellenza marchigiana ha militato nel Castelfidardo e nel Fabriano Cerreto.

Entrambi, attraverso un video pubblicato sui canali social della società, si sono detti felici di iniziare la nuova avventura nella speranza di poter riprendere quanto prima sia gli allenamenti che il campionato. Al momento della firma, per l’Anconitana erano presenti il direttore generale Antonio Recchi e il dirigente Giuliano Santinelli.