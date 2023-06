Eccellenza 2023/2024, il punto su tutte le panchine

ANCONA – Un campionato di Eccellenza del genere non si vedeva da anni. Piazze importanti, mercati faraonici, quasi tutte le formazioni stanno annunciando giocatori a raffica e il livello sarà altissimo. Facciamo il punto sulle 16 panchine, perché i palmarès dei tecnici già annunciati non passano sicuramente inosservati.

L’Azzurra Colli ha confermato Nico Stallone, il Castelfidardo non poteva che ripartire dal filottranese Marco Giuliodori. Il Chiesanuova ha cambiato timoniere, puntando su un big, Roberto Mobili. La neopromossa Civitanovese ha rinnovato il rapporto con Francesco Nocera. La Jesina sarà in mano a Simone Strappini. La Maceratese ha scelto Roberto Lattanzi, arrivato dal Casette Verdini. Il nuovo sodalizio Montecchio Gallo ha confermato la fiducia a Simone Lilli, protagonista della promozione biancorossa. Il Montefano non ne ha voluto sapere di separarsi da Nico Mariani. Tutto tace in casa Montegiorgio, la panchina è ancora vacante. Stefano Cuccù è il nuovo allenatore del Monturano Campiglione, in attesa del ripescaggio. L’Osimana, salutato Mobili, ha puntato su Stefano Senigagliesi. Gianfranco Zannini guiderà la Sangiustese, si tratta di una novità. La big Tolentino tenterà la risalita con Roberto Buratti. L’Urbania, fresca di vittoria dei playoff Promozione, ha confermato Mirco Omiccioli. Non ha cambiato nemmeno l’Urbino, ancora in mano ad Antonio Ceccarini. Stesso discorso per il Valdichienti Ponte, che ha puntato nuovamente su Dario Ruben Bolzan.