Eccellenza, si saluta il 2022: Vigor Senigallia, Fossombrone, Atletico Ascoli e Valdichienti le regine

ANCONA – Il campionato di Eccellenza volta pagina, il 2022 è agli sgoccioli e il 2023 sta per arrivare. Si chiude un anno solare ricco di emozioni, specialmente per Vigor Senigallia, Fossombrone, Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte, le regine del massimo campionato regionale.

Riavvolgendo il nastro, i pesaresi hanno conquistato la seconda Coppa Italia Eccellenza Marche consecutiva, la quarta della loro storia, per poi sfiorare il balzo in Serie D attraverso il tabellone nazionale. Un balzo che è stato compiuto in primavera dalla Vigor Senigallia, dominatrice dello scorso campionato e che ora sta facendo benissimo anche in quarta serie, avendo chiuso il girone di andata al secondo posto.

La stagione corrente invece sta regalando grandi gioie ad Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte, rispettivamente prima e seconda forza della classifica 2022/2023. Si è chiuso il girone di andata, con i calzaturieri che ora avranno due vie per rincorrere la Serie D, avendo trionfato in Coppa Italia Eccellenza Marche nella finalissima contro l’Urbino. I piceni invece si sono laureati campioni d’inverno e proveranno assolutamente a confermarsi dopo il giro di boa. Da domenica 8 gennaio – data di ripresa dalla sosta – però sarà bagarre totale.

I NUMERI DEL GIRONE DI ANDATA – L’Atletico Ascoli dicevamo è campione d’inverno, ma la graduatoria è cortissima. I bianconeri comandano con 30 punti, il Valdichienti insegue a quota 28, a ruota Montefano 26, Fossombrone e Urbino 25. Fuori dalla zona playoff ecco Osimana – regina del mercato invernale -, Jesina e Azzurra Colli a 24.

Il Montefano è il miglior attacco con 25 gol realizzati. Il Fossombrone è la miglior difesa con 7 reti subite. Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte contano la miglior differenza reti (+12). Il Montefano è la formazione che ha raccolto più punti davanti al proprio pubblico, ben 20. Atletico Ascoli, Urbino e Azzurra Colli ne hanno totalizzati più di tutti in trasferta, 14.

CLASSIFICA CANNONIERI – L’attuale capocannoniere di Eccellenza è Gabriele Tittarelli del Chiesanuova, con 10 centri. Alle sue spalle, c’è Santiago Minella del Valdichienti Ponte a 8 e poi il duo Mauro Iori della Jesina-Matteo Minnozzi dell’Atletico Ascoli a 7.