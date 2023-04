Easter Volley parla straniero nella 29′ edizione. Applausi per tutti

ANCONA – Il tripudio di coriandoli e gli applausi per tutti nel corso della cerimonia di premiazione delle partecipanti ha chiuso la 29’ edizione di Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile con 108 squadre al via. «Il vostro entusiasmo e la vostra voglia di partecipare fin dal momento delle iscrizioni ci ha commosso e sorpreso» – ha detto Claudio Principi che con il torneo Uniqa Cup, main sponsor della manifestazione, vuole ricordare la memoria del fratello Daniele e di Flavio Brasili ricordato anche dal fratello Franco Brasili. Madrina della cerimonia l’atleta di Camerano Veronica Papa, nazionale azzurra nella squadra di tuffi dalle grandi altezze. Prima della consegna dei premi in videocollegamento è intervenuta Alessandra Campedelli, l’allenatrice che ha lasciato l’incarico di CT della Nazionale dopo la morte di Mahsa Amini. A fare gli onori di casa Daniele Silvetti, Presidente del Parco del Conero essendo il PalaEstra-Prometeo all’interno dell’area protetta.

Questa edizione passerà alla storia come quella che più ha parlato straniero. In under 18, infatti, ha vinto la Stella Rossa Belgrado che ha prevalso in finale sul Mondial Carpi. Al terzo posto la Nazionale della Lettonia. Migliori giocatrici del torneo under 18, riconoscimento offerto da Onorati Sport, due serbe Stojanovic e Stabenkovic, Giulia Magnani mentre miglior libero Stupar. In under 16 finale tra Stella Rossa Belgrado e Zagabria con le croate che hanno prevalso. Al 3’ posto Ata Trento. Migliori giocatrici le croate Prkacin e ivkovic e le serbe Golemac e il libero Stojanovic. In questa categoria ha partecipato la formazione ucraina Olimpya Frankivrsk che ha chiuso al 9’ ospitata grazie allo sponsor Prink Osimo. In under 14 con finale giocata al Pala Daniele Principi di Camerano, ha prevalso la Stella Rossa Belgrado in finale su Trento. Al 3’ posto Neumarkt Egna. Le tre migliori atlete sono state le serbe Nada e Dusica e la trentina Bampi. In under 13 “trofeo Marco Vive” ha vinto La Vanchiglia Lingotto Torino in finale su Grosseto e le serbe di Zok Ruma. Le migliori giocatrici sono state Marini di Grosseto, Joyeusaz di Torino e la serba Zecevic. Tutti i capitani delle formazioni classificate dal 4’ posto a seguire hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al torneo e l’uovo di Pasqua Ambalt.

Alle premiazioni Francesco Leoni, Presidente CT Fipav Ancona, Fabio Luna, Presidente Coni Marche, i rappresentanti di tutti i comuni che hanno ospitato le partite, Zorica Bjielica Presidente degli Arbitri Europei e gli sponsor.