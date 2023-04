Easter Volley al via, si gioca in tutte le categorie

CAMERANO – Con le prime partite di giovedì 6 aprile alle 9.15, parte la 29’ edizione di Easter Volley “Uniqa Cup” Memorial Flavio Brasili, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano.

Tre giorni di intenso divertimento nei quali le 108 squadre al via, di cui 17 straniere, nelle categorie under 13 “trofeo Marco Vive”, under 14-16-18, si confrontano per ritrovarsi poi tutte sabato pomeriggio 8 al PalaEstra-Prometeo di Ancona per la cerimonia finale di premiazione. In under 18 la detentrice del titolo è Trento Volley. In under 16 aveva trionfato la Cbf Paoloni, in under 14 ha vinto ancora Trento Volley mentre in under 13 “trofeo Marco Vive” hanno vinto le trevigiane di Volley Mareno. Nello spirito internazionale del torneo partecipano squadre in arrivo da 7 paesi: Stati Uniti, Ucraina, Serbia, Croazia, Slovacchia e la novità della nazionale della Lettonia, tutte inserite in gironi diversi. La partecipazione italiana composta da 91 squadre rappresenta 9 regioni: Marche, Trentino, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Toscana e Abruzzo.

Si gioca in 24 campi di 13 comuni della Riviera del Conero da Ancona a Civitanova M., Loreto, Camerano, Castelfidardo, Osimo, Porto Recanati, Montelupone, Recanati, Numana, Sirolo, Offagna con sconfinamento fino a Porto San Giorgio. Accanto a questa edizione ci saranno gli amici di sempre, volontari e sponsor: Bftm, Uniqa, Hotel Mondial di Porto Recanati, Onorati Sport, Dubbini Group, Eurosped, Master Class Immobiliare e Bcc Filottrano e il patrocinio della Regione Marche, Associazione Riviera del Conero, Parco del Conero, Coni e la collaborazione della Fipav che mette a disposizione gli arbitri per tutte le partite.

Confermata la tradizionale vicinanza all’Ambalt che, anche quest’anno, donerà un uovo di Pasqua solidale al capitano di ciascuna squadra partecipante. Particolarmente gradita la presenza della formazione ucraina della città di Ivano-Frankivsk, ospite dell’organizzazione grazie allo sponsor Prink Osimo. Le ragazze hanno ricominciato ad allenarsi non da molto a causa del conflitto.

Tra gli ospiti della premiazione finale di sabato pomeriggio, oltre tutti i partner e i sindaci dei comuni coinvolti, ci sarà l’atleta di Camerano Veronica Papa, nazionale azzurra nella squadra di tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Roma mentre in videocollegamento porterà la sua testimonianza Alessandra Campedelli, l’allenatrice di pallavolo trentina che lo scorso febbraio ha lasciato l’incarico di Allenatrice della Nazionale Iraniana in contrasto con il supporto della federazione iraniana verso il governo a seguito delle proteste per la morte di Mahsa Amini. Tutte gli aggiornamenti sono sul sito www.eastervolley.it e sui profili social ufficiali del torneo.