L’Easter Volley compie 30 anni: dal 28 al 30 marzo si gioca in 13 comuni

Claudio Principi, organizzatore: «Avremo 120 squadre al via nelle 4 categorie e tante novità per il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile». Previste squadre da 7 paesi compresa l’Ucraina.

CAMERANO – Sarà un compleanno davvero speciale quello dei 30 anni di Easter Volley, memorial Flavio Brasili, con 120 squadre al via e iscrizioni già chiuse.

«Siamo realisti – dice Claudio Principi annunciando il torneo previsto dal 28 al 30 marzo – quando 30 anni fa io e mio fratello Daniele ideammo questo torneo con lo staff della Bftm Volley Summer Camerano, mai avremmo pensato di arrivare a realizzare così tante edizioni e dover contenere la crescita di un torneo che è diventato punto di riferimento a livello nazionale». Easter Volley manterrà la formula consolidata con 4 categorie al via, under 13 “trofeo Marco Vive” under 14-16-18, tre giornate di gara e la cerimonia di premiazione sabato pomeriggio 30 marzo al Palarossini Estra-Prometeo di Ancona con tutte le squadre presenti, le premiazioni delle migliori atlete, degli arbitri e la consegna di alcuni premi speciali come quello “Lo Sport nel Cuore”.

Tra le novità potrebbe esserci la presenza di ospiti molto prestigiosi che verranno ad Ancona a festeggiare questo compleanno speciale. «Intendiamo ricordare anche un grande amico e sportivo come Massimo Governatori – anticipa Claudio Principi – personaggio meravigliosamente positivo per il mondo della pallavolo, apprezzato e benvoluto da tutti. Gli dedicheremo il torneo under 14».

Da Camerano a Numana a Castelfidardo a Porto Recanati a Loreto, Civitanova, Numana, Polverigi, Offagna, Osimo, Ancona, si giocherà in 26 impianti di 13 comuni ed Easter Volley intende portare come sempre la carovana colorata e chiassosa in tutta la Riviera del Conero rinsaldando il binomio sport e turismo.

«L’entusiasmo ce lo stanno dando le tante e-mail e telefonate che continuiamo a ricevere per chiedere di poter partecipare anche con più squadre ma purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutti ed è sempre un gran dispiacere dover declinare la richiesta di varie società di tutta Italia avendo già chiuso le iscrizioni da qualche giorno» – insiste l’organizzatore. Il torneo sarà come al solito internazionale con la presenza già confermata di squadre da Stati Uniti, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Croazia e «ospiteremo sempre con grande piacere le ragazze della formazione ucraina di Ivano Frankirsk» – assicura Principi.

Accanto ci saranno gli amici di sempre, volontari e sponsor oltre ad Ambalt che festeggia anch’essa un compleanno speciale. «Da Uniqa all’Hotel Mondial, alla Bcc Filottrano, Eurosped, Onorati Sport, la novità della Siges di Ancona – conclude – abbiamo tanti amici importanti vicino e contiamo di dare aggiornamenti costanti attraverso il nostro sito www.eastervolley.it e i profili social ufficiali».