ANCONA- Il primo step di lavori allo stadio Dorico, dopo la fisiologica pausa dovuta all’emergenza Coronavirus, è pronto per la sua bandiera a scacchi. L’impianto sarà utilizzabile da settembre ma il bando di gestione, attesissimo da tempo, sarà pubblicato entro questo mese. Ad annunciarlo è stato, qualche settimana fa, l’assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti. L’Anconitana del presidente Stefano Marconi, da sempre interessata alla gestione, non sarà tuttavia la sola società che si presenterà al bando.

Ci sarà anche la Giovane Ancona del patron Sergio Schiavoni. È stato quest’ultimo ad annunciarlo, praticamente a sorpresa, sulle frequenze di Radio Tua nel corso del programma “Punto biancorosso”: «Sì, per il bando ci saremo anche noi. Ne abbiamo parlato con il nostro presidente Diego Franzoni, con tutta la dirigenza e siamo intenzionati a percorrere questa strada. Non voglio fare ostruzionismo all’Anconitana. Una futura collaborazione nella gestione dell’impianto con il presidente Marconi? Non è facile, sarà dura prendere accordi».

Per l’Anconitana, che in questi giorni aspetta importanti novità sul fronte serie D, il Dorico rappresenterebbe un punto nodale nel progetto di risalita. Le giovanili (che il prossimo anno passeranno tutte dall’Academy sotto la denominazione Anconitana) saranno collocate nel cuore del capoluogo in un impianto perfettamente rinnovato. Non resta che attendere i prossimi sviluppi, in attesa di capire se oltre alla Giovane Ancona si aggiungerà qualche altra società anconetana al bando.