Domenica c’è Valdichienti Ponte-Vigor Senigallia: per chi vale di più?

La prima è chiamata a risalire la classifica e con la cura Bolzan sembra tutta un'altra squadra, la seconda vuole mantenere il primato in classifica

SENIGALLIA – È più importante per il Valdichienti Ponte o per la Vigor Senigallia? La quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza mette di fronte due delle squadre più forti e ambiziose del torneo. Domenica, 12 dicembre, i rossoblu fanno visita alla formazione guidata dal trainer Dario Bolzan.

Senza Nacciarriti e Bartolini, il primo squalificato e l’altro infortunato. La Vigor ci arriva quindi con due defezioni di lusso ma fresca del turno di riposo scontato nello scorso weekend. La capolista però deve guardarsi alle spalle, il Fossombrone la insegue a una sola lunghezza di distanza.

Il Valdichienti è in netta crescita, l’arrivo di Bolzan ha garantito tre risultati utili consecutivi, tra cui due vittorie. Il sodalizio di Morrovalle non subisce gol da addirittura 270 minuti, è questo il dato che spicca più di tutti. Borgese e compagni però sono chiamati a risalire la classifica, che li vede momentaneamente nella pancia, a otto punti dalla Vigor nonostante una partita in più disputata.

Ora o mai più quindi per il Valdichienti, ma anche la formazione di mister Aldo Clementi ha tutte le sue motivazioni per prevalere. La leader vuole continuare a macinare punti, provando magari a staccare le rivali. Il big match di domenica inizierà alle 14.30 al comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto.