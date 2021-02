Dolphins, DiGalbo è il colpo grosso per la stagione 2021 in casa anconetana

ANCONA- I Gls Dolphins Ancona, in vista della stagione 2021, hanno calato l’asso. Alla corte dello staff tecnico anconetano arriverà infatti Collin DiGalbo, Quarterback italo-americano, pronto a misurarsi con la Prima Divisione Italiana. 23 anni, Di Galbo è considerato uno dei migliori profili in circolazione visto l’interesse attirato su di lui per via delle prestazioni con l’All Amercian in Division II.

Enorme la soddisfazione dell’head coach Roberto Rotelli: «Dopo le nuove regole sugli import decise dai team, e dato che Nelson Hughes ha deciso di non tornare, ci siamo messi alla ricerca di un quarterback. Abbiamo lavorato sodo e scrutinato molti ragazzi in modo tale da avere qualcuno in cabina di regia dotato di esperienza ed un rilascio di palla rapido. Abbiamo pescato tutti i nominativi dei quarterback che in qualche modo sono finiti nelle statistiche nazionali USA come All American, prendendo dalla divisione II alla FCS. Dopo aver visionato filmati ed avere inviato diverse richieste, Collin è risultato subito il ragazzo adatto a noi. Giovane, 23 anni, ultima stagione fatta a Kutztown nel 2019, dove ha battuto tutti i record. Dinamico, capace di sfuggire alla pressione, ottime statistiche anche sulle corse.

Sin dai primi contatti mi è sembrato un ragazzo smart, molto intelligente insomma, con la voglia di provare l’avventura oltre oceano. Ritengo che sia una persona che si integrerà perfettamente con il gruppo di ragazzi giovani che abbiamo, data anche l’età. Già prima di Natale era tutto definito. Abbiamo atteso la sua comunicazione soltanto dopo aver espletato le regolari richieste a Fidaf, Coni e Consolato, visto che di questi tempi tutto può accadere. Credo in lui come parte integrante del team. Sarà un importante valore aggiunto che farà crescere tutta la squadra ed in particolare i ricevitori».

La maturazione tecnica è avvenuta nel 2019 quando le sue statistiche hanno fatto registrare numeri pazzeschi: 229 passaggi completi su 355 tentativi, 30 touchdown, e 3193 yard lanciate. Una media di 266.1 yard a partita, a cui vanno aggiunte le 571 yard corse palla in mano. Un biglietto da visita niente male.