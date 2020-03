Dolphins Ancona, Rik Parker tiene alto il morale:«Il gioco è cambiato e sta cambiando»

ANCONA- Tempi duri e grande incertezza. L’emergenza Coronavirus ha portato questo, anche nello sport cittadino. I Dolphins Ancona, Prima divisione, sono fermi ai box e cercano di guardare con ottimismo al futuro. A raccontare il momento e gli umori è il Supervisor coach Rik Parker: «Il mio messaggio ai fan di Dolphins è questo. Questa squadra sta attraversando un cambiamento culturale. Un cambiamento positivo. Guidato da alcuni giovani giocatori di grande talento atletico e pieni di energie. Molti di questi ragazzi non solo giocheranno in attacco, in difesa e nei special team, ma porteranno una linfa completamente nuova in ogni gioco. Speriamo assumano anche ruoli di leadership per accelerare il cambiamento. Il gioco è cambiato e sta cambiando».

Poi una battuta anche sul modo di giocare: «Il modo di giocare è cambiato. Il modo in cui viene praticato il gioco è cambiato. E la preparazione al gioco è cambiata. Devi prepararti a giocare a questo tipo di football. I giocatori più giovani lo capiscono. Vogliono giocare al football americano del 2020. Vogliono fare giocate straordinarie e festeggiare. Vogliono giocare con la stessa intensità indipendentemente da chi sia l’avversario. Vogliono rialzarsi non appena si cade. Vogliono divertirsi. Vogliono vincere. Tutto questo è ciò che si vedrà durante la stagione»