Dilettanti, la Figc Marche rende nota la ripartenza di tutto il calcio regionale

Attraverso un comunicato ufficiale il comitato regionale marchigiano ha fissato in febbraio la ripartenza di tutto il calcio dilettantistico territoriale che resterà fermo fino al 15 gennaio

ANCONA- Il calcio regionale dilettantistico ha una sua data di ripartenza. Dopo lo stop dato dal Dpcm fino al 15 gennaio, in virtù di un tempo congruo da lasciare a tutte le squadre per riprendere la forma, la Figc Marche ha ufficializzato la data di ripresa dei campionati dall’Eccellenza in giù nel weekend del 13/14 febbraio. Questo il testo integrale del comunicato diffuso nella serata di oggi, 9 dicembre:

“Alla luce dei provvedimenti adottati dalle competenti Autorità che, relativamente alla situazione epidemiologica da COVID 19, ha disposto la sospensione dell’attività sportiva fino al 15 gennaio 2021, si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 07.12.2020, a modifica di quanto pubblicato nel CU n. 57 del 19.11.2020, ha deciso che la ripresa dell’attività agonistica sia fissata per il 13/14 FEBBRAIO 2021. Ciò premesso tutte le gare di recupero programmate in data anteriore alla suddetta, sono rinviate a date da destinarsi. Si sottolinea ad ogni buon fine che la ripresa dell’attività è subordinata all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni governative”.