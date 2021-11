D’Errico al fotofinish evita la sconfitta: la Vigor riacciuffa il Montefano

SENIGALLIA – D’Errico salva la Vigor Senigallia. Il numero 10 dei rossoblu segna la rete dell’1-1 allo scadere e pareggia il gol di Kerjota.

Meglio gli ospiti, a sorpresa, nel primo tempo. I ragazzi di mister Paolo Menghini sfiorano più volte il vantaggio in contropiede. Il pallino del gioco lo mantiene comunque la Vigor, ma capitan Pesaresi e compagni sono meno incisivi del solito. Il Montefano allora ne approfitta e ci prova in successione con Bonacci, Latini e Kerjota ma tutte le conclusioni peccano di precisione. I rossoblu si affacciano solo nel finale di frazione, ma gli insidiosi piazzati calciati da Bartolini si limitano ad impensierire la retroguardia viola.

Nella ripresa, il vantaggio ospite arriva prestissimo. Bonacci ruba palla a Rotondo che lo stende in area, sul dischetto si presenta il giovane Kerjota, l’ex Anconitana non sbaglia e realizza l’1-0. La Vigor non si scompone, Clementi si gioca tutte le carte offensive che ha e Carsetti, appena entrato, reclama un calcio di rigore. Nulla di fatto. Da lì in poi si gioca poco, pochissimo. Tanti fischi del direttore di gara, svariate sostituzioni. Tutto questo porta a un abbondante recupero di sette minuti, mentre poco prima Lazzari trova la via del gol ma la terna arbitrale lo annulla per un presunto offside.

Ma ecco D’Errico, sempre lui. All’ultimo respiro, il capocannoniere del torneo estrae il coniglio dal cilindro e gonfia la rete. Il Bianchelli esplode, la Vigor riacciuffa il Montefano ed evita così la prima sconfitta stagionale, restando in vetta alla classifica di Eccellenza.