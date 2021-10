Derby spettacolare al Bianchelli: la Vigor batte il Marina e si prende la vetta

SENIGALLIA – Che spettacolo tra Vigor Senigallia e Marina. I rossoblu passano 3-2 al termine di un match ricco di emozioni, giocato a viso aperto da entrambe le squadre.

La squadra allenata da mister Aldo Clementi passa subito grazie al colpo di testa del baby Tomba, bravo ad insaccare la sfera sfruttando il cross, al bacio, di D’Errico. Ancora rossoblu pericolosi: Baldini, grande ex di giornata, triangola con Mancini e conclude da buona posizione ma Castelletti salva e manda in angolo. L’estremo difensore di origini ascolane è provvidenziale anche su capitan Denis Pesaresi prima dell’intervallo.

Nuova occasione per il raddoppio della Vigor che arriva a inizio ripresa, Rotondo però pecca di precisione sugli sviluppi di un corner. Allora ecco i primi squilli importanti del Marina con Alessandro Pesaresi che, come Rotondo, svetta ma non centra il bersaglio grosso. Morazzini chiama al miracolo Roberto poco dopo con un siluro da fuori area. E’ il Marina a fare la partita in avvio di seconda frazione dopo un primo tempo di dominio Vigor.

Ma nel momento migliore dei biancoazzurri, arriva un calcio di rigore per i senigalliesi: Rotondo calcia, fallo di mano, D’Errico si presenta dal dischetto ed è glaciale a realizzare il 2-0. Risponde il Marina con una traversa del neoentrato Loberti. Maiorano e compagni riescono a riaprire la gara nel finale con una girata di Lazzarini, anche lui subentrato dalla panchina. Ma D’Errico, ancora lui, si conquista il secondo rigore di giornata, lo realizza, fa doppietta e i rossoblu si portano sul 3-1. Il Marina non molla e accorcia con Alessandro Pesaresi al 94′, anche lui un ex, ma è troppo tardi. Anzi no, perché Maiorano a tempo scaduto manca per un pelo il clamoroso 3-3.

Il big match dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza termina 3-2 al Bianchelli, fuochi d’artificio davanti a una meravigliosa cornice di pubblico. La Vigor aggancia in vetta il Marina che però ha già goduto del turno di riposo. La terza incomoda Fossombrone non ne approfitta e pareggia 0-0 a Grottammare, restando così al terzo posto, distante tre lunghezze dalle due leader.