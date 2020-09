Delusione Anconitana, alle Fornaci vince il Marina di mister Mariani

MARINA- Inizia nel peggiore dei modi il campionato di Eccellenza dell’Anconitana di Marco Lelli. Alle Fornaci di Marina, a porte chiuse per via dell’ultimo Dpcm, i dorici cadono per mano dei padroni di casa guidati da mister Nico Mariani con il risultato di 1-0. Decisiva, nella prima frazione, una rete di Ribichini sugli sviluppi di una palla inattiva. Nella ripresa i biancorossi hanno provato a rimontare ma non sono andati oltre due legni colpiti, rispettivamente da Falconieri e Loberti, e alcune occasioni pericolose. Da segnalare anche l’espulsione a pochi secondi dalla fine del primo tempo del locale Pesaresi, sanzionato per doppia ammonizione dalla signora Samira Curia di Ascoli Piceno.

MARINA – ANCONITANA 1-0

MARINA (4-4-2): Castelletti, Medici, Baldi, Santini, Maiorano; Rossetti (Dal 30st Zannini), Pesaresi, Ribichini (Dal 45st Cavaliere), Gagliardi (Dal 39st Tereziu); Baldini (Dal 26st Falcinelli), Matera (Dal 17st Pigliapoco) All. Mariani

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini, Terranova, Ibojo, Boninsegni, Bartolini; Palladini (Dal 11st Loberti), Zanon, Magnanelli (Dal 25st Seck); Kerjota (Dal 25st Mariano), Falconieri, Marabese All. Lelli

Arbitro: Samira Curia di Ascoli Piceno

Reti: 22’ Ribichini

Note: Espulso Pesaresi (doppia ammonizione), ammoniti Maiorano, Rossetti, Matera, Gagliardi, Magnanelli; Angoli 0-1/3-6; Recupero 45’+ 0, 90’+5’; partita disputata a porte chiuse