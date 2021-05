Daniel Mancinelli torna in pista negli Stati Uniti

FABRIANO – Nel weekend, il pilota automobilistico fabrianese Daniel Mancinelli – negli Stati Uniti – sarà al via della prima gara del “Campionato Lamborghini Supertrofeo North America”, al volante della Lamborghini Huracan Supertrofeo EVO numero #11, iscritta dal team “Tr3 Racing Lamborghini of Miami”.

L’appuntamento è in Texas, ad Austin, nel “Circuit of the Americas”. Saranno trenta le vetture al via.

Il format della gara prevede due qualifiche da 15 minuti il sabato mattina e poi doppia gara da 50 minuti: gara-1 domenica ore 1 italiana; gara 2 domenica ore 18 italiane, trasmesse in “live steaming” su imsa.tv.

«Sono molto contento di tornare a gareggiare negli Stati Uniti dopo due anni di assenza – sono le parole di Daniel – questa volta con il “brand” del Toro, sul quale non salivo da un pò di tempo: l’obiettivo è quello di andare sul podio e magari… sul gradino più alto!».

Ricordiamo che, in questa stagione motoristica, Mancinelli partecipa anche al Campionato Italiano Gran Turismo, nella serie Sprint Gt3. Qui, nel primo appuntamento di tre settimane fa a Monza, al volante dell’Audi R8 LMS, in coppia con Vito Postiglione ha conquistato il secondo posto in gara-1, mentre in gara-2 il quinto posto al termine di una gara in crescita iniziata dalla quindicesima posizione. Prossimo appuntamento nel weekend 4-6 giugno a Misano.