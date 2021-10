Cus, il biglietto di Ancona Matelica- Imolese vale pure per la sfida al Villorba

Il tagliando della gara disputatasi il 2 ottobre al Del Conero varrà anche per assistere alla gara del 16 ottobre negli impianti di Posatora per il campionato di Serie A2 di calcio a 5

ANCONA – Prende forma il progetto “Andiamo in rete” promosso dalla Confartigianato per favorire i contatti tra una serie di società sportive. Sabato 2 ottobre, in occasione della gara interna dell’Ancona Matelica contro l’Imolese in programma al Del Conero, l’invito è quello di conservare il biglietto che potrà poi essere utilizzato per assistere alla gara interna del Cus Ancona contro il Villorba che si disputerà sabato 16 ottobre agli impianti del Cus Ancona a Posatora.

A confermare l’iniziativa il direttore sportivo del Cus Valerio Sammarco: «E’ una bella iniziativa che darà modo a tante persone di conoscere il Cus Ancona nella giornata in cui la formazione di Francesco Battistini debutterà in casa nel campionato di serie A2 di C5. Tutti i possessori del biglietto saranno graditi ospiti. Una giornata storica per i nostri colori ma anche per la città di Ancona».

Sabato 2 ottobre lo staff tecnico del Cus Ancona giocatori compresi è stato ospite dell’Ancona Matelica proprio in occasione della gara interna contro l’Imolese.