Il Cus Ancona Volley varà il settore giovanile maschile con Angelo Mecarelli

ANCONA – Giorni cruciali in casa del Cus Ancona Volley che ha deciso di varare un settore giovanile maschile che andrà ad affiancare quello femminile che già tante soddisfazioni ha regalato alla dirigenza del club. Un progetto ambizioso che è stato affidato ad Angelo Mecarelli, 56 anni ex giocatore di pallavolo che si dice quanto mai entusiasta di iniziare a lavorare per il Cus Ancona.

«Il progetto è ambizioso, ci vorrà del tempo ma sono sicuro che riusciremo a mettere in piedi il settore giovanile anche se la concorrenza di certo non manca. Da una parte ci saranno le difficoltà tutte preventivate; dall’altra l’entusiasmo e la voglia di partire senza dimenticare che esiste già una base da cui iniziare a muovere i primi passi. Quando Michele Pelosi mi ha chiamato per illustrare il progetto non ci ho pensato su più di tanto. Il Cus Ancona come impianti ha tutte le carte in regola per allestire un ottimo settore giovanile».

Angelo Mecarelli

Settore giovanile tutto al maschile che peraltro era già nei piani di Angelo Mecarelli. «Ci avevo pensato anni addietro proprio per garantire un ricambio ai tanti ragazzi che poi arrivano agli studi universitari con i quali ho avuto modo di disputare e vincere diversi campionati. Ora questa mia idea potrebbe davvero prendere forma nel migliore dei modi». Settore giovanile quello del Cus Ancona che nei prossimi giorni potrebbe arricchirsi di nuove figure proprio per completare lo staff tecnico: «Partiremo con i ragazzi nati dal 2007 in poi ma quello che davvero conta è creare un gruppo, un ambiente familiare dove anche i genitori saranno chiamati a dare una mano per quanto possibile. Le premesse sono queste ci sarà da lavorare come avviene in tutte le società sportive ma i risultati non mancheranno». Per informazioni 338/3205179.