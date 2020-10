Cus Ancona, Vinci: «Squadra giovane ma gli stimoli non mancano»

ANCONA- Nel Cus Ancona C5 (Serie B) ringiovanito e rinnovato una delle costanti resta lo staff tecnico. Da anni, infatti a curare i portieri dalle parti di Posatora c’è l’esperto Alessandro Vinci, uno dei baluardi biancoverdi: «Rispetto allo scorso anno la squadra è molto più giovane ma l’esperienza in alcuni elementi non manca. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, bene anche i portieri nelle amichevoli disputate con Castelbellino, Mantovani e Chiaravalle. Il campionato sarà impegnativo ma gli stimoli al Cus Ancona di certo non mancano, la voglia di far bene è davvero tanta nonostante le difficoltà e i timori legati al Covid 19».

La squadra nella squadra dei portieri, composta da Mazzarini (’96), De Luca (’91) e Croitoru (’01), cresce giorno dopo giorno ed è pronta a togliersi belle soddisfazioni anche nell’annata che verrà: «Stiamo parlando di tre portieri che oramai fanno parte della storia del Cus Ancona. Mirco Mazzarini ha dimostrato tutto il suo valore già nella passata stagione, Federico De Luca è una sorta di istituzione, uno che come seconda pelle ha quella del Cus Ancona, mentre Daniele Croitoru è un giovane di belle speranze che si sta impegnando tantissimo per ritagliarsi degli spazi».

La chiusura è dedicata ad un aspetto particolare della preparazione atletica sui cui il Prof. Alessandro Squartini sta puntando molto: «Lavoriamo su una serie di situazioni in chiave difensiva che si vengono a creare durante la partita. Tra gli aspetti che vengono curati anche le posizioni che il portiere deve assumere nel momento in cui si ritrova a gestire un contropiede, in quel momento il portiere non può andare per proprio conto ma in una frazione di secondo deve trovare la giusta intesa con i compagni di reparto».