Cus Ancona, Tennis e Ginnastica Artistica riaprono i battenti

ANCONA- Con il rispetto dei nuovi regolamenti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Cus Ancona riapre parzialmente i suoi battenti. Lo fa per quel che concerne le attività di tennis e ginnastica artistica che, in questi giorni, hanno ripreso il proprio calendario.

Sponda tennis, un’integrazione del regolamento è arrivata anche dalla Federazione Italiana Tennis che ha deliberato una serie di disposizioni anti-contagio da osservare sul campo e non solo. Stesso discorso per la ginnastica che dovrà seguire un proprio protocollo sia per il lavoro di preparazione fisica che per tutte le attività che saranno svolte all’aperto.

In ambito sanificazione dei locali, nello specifico l’impianto di Posatora e la Palestra Persiani, sono giorni determinanti perchè si stanno portando a termine tutte le operazioni. Così facendo, già dalla prossima settimana, potranno ripartire tutte le attività del settore ginnico cussino.