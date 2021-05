Cus Ancona, da giugno partiranno i centri estivi

«Stiamo mettendo a punto gli ultimi particolari così come stiamo lavorando per quello che riguarda l’attuazione dei protocolli previsti dal piano sanitario a contrasto alla diffusione del Covid 19». A parlare è il presidente del Cus Ancona David Francescangeli, che di fatto conferma che a partire dal mese di giugno il Cus Ancona sarà operativo per quello che riguarda i centri estivi.

Lo stesso numero uno del Cus non esita poi a svelare alcuni particolari con l’intero programma che sarà reso noto la prossima settimana: «I centri estivi saranno strutturati su tre indirizzi con una serie di discipline sportive. Una volta risolti gli ultimi dettagli, ad inizio settimana saremo in grado di comunicare costi, servizi e promozioni riservate alle famiglie. In questi giorni in tanto ci stanno chiedendo il programma, siamo in dirittura di arrivo e la cosa non può che farci piacere anche per il fatto che molte famiglie hanno bisogno di pianificare il periodo estivo anche in vista delle ferie».