Cus Ancona, c’è il calendario: debutto a Massa, Villorba in casa, poi Sampdoria

ANCONA – La prima in trasferta sabato 9 ottobre sul campo del Città di Massa a seguire il debutto in casa contro il Villorba, poi la trasferta più lontana, quella di Genova contro la Sampdoria. La Lnd a 5 ha reso noto il calendario per quello che riguarda la prossima stagione che vedrà il Cus Ancona partecipare per la prima volta al campionato di serie A2.

Dopo Genova la formazione di Battistini affronterà la Fenice Venezia Mestre in casa, in trasferta il derby con il Porto San Giorgio per tornare al Palacus di Posatora sabato 13 novembre quando sarà di scena il Gubbio.

Senza un attimo di respiro trasferta a Prato, Altamarca in casa, Pistoia lontano dal pubblico amico, Mestre al Palacus, gara in programma per sabato 11 dicembre, poi la formazione di Battistini effettuerà il turno di riposo. Per concludere il girone di andata restano due gare: sabato 8 gennaio a Lucrezia per chiudere sul campo del Modena. Il girone di ritorno inizierà sabato 22 gennaio per terminare il 2 maggio.