Cus Ancona, in C5 primo successo in casa contro il Villorba

ANCONA – «Alcuni giocatori non stanno al meglio, le difficoltà non mancheranno ma questa è una partita dove dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo». Cosi parlava alla vigilia della sfida interna con il Villorba Francesco Battistini tecnico del Cus Ancona. Una dichiarazione che è stata presa alla lettera dai ragazzi del Cus Ancona che proprio contro il Villorba hanno sfoderato una prestazione da incorniciare quanto è bastata per vincere 5 a 4 contro una squadra forte e motivata come è risultata essere il Villorba.

Chi è andato in campo magari non al meglio della condizione ha dato il massimo per questo primo storico successo in serie A2. Una partita contro i trevigiani del Villorba iniziata nel peggiore dei modi con gli ospiti che hanno subito trovato il gol del vantaggio. A rimettere le cose a posto e a firmare il momentaneo sorpasso Mancini e Belloni ma poco prima dello scadere del primo tempo gli ospiti hanno trovato il gol del pareggio. Alla ripresa delle ostilità la formazione guidata da Francesco Battistini ha pigiato forte sul pedale dell’acceleratore con Piersimoni Mancini e Belloni che hanno portato il Cus Ancona sul parziale di 5 a 2. Nei minuti finali tanta sofferenza con il Villorba che ha dimezzato le distanze 5 a 4 ma non è bastato per fermare la marcia del Cus Ancona. Una vittoria che dà morale e che sopratutto muove la classifica in vista della prossima gara di campionato che vedrà i dorici sul campo della Sampdoria.