Il Cus Ancona punta sui giovani, ecco Taurisano e Baldassarri

ANCONA- Altri due colpi per il Cus Ancona del presidente David Francescangeli che sta preparando la prossima stagione di Serie B di Futsal. La formazione che sarà guidata da Francesco Battistini, terza classificata nell’ultima stagione prima dell’interruzione a causa del Coronavirus, potrà contare anche sui giovani Alessio Taurisano (’00) e Federico Baldassarri (’01).

Alessio Taurisano, nell’ultima stagione al Corinaldo

Taurisano, pivot in uscita dal Corinaldo (Serie B), si è letteralmente preso la scena nel corso dell’ultima stagione. Scoperto da mister Checco Ferri e prelevato dall’Atletico Alma (società di calcio che militava in Eccellenza), a suon di gol in cadetteria ha conquistato tutti in quello che a tutti gli effetti può essere considerato il suo primo anno nel Futsal. Bravo il Cus Ancona a vincere la concorrenza di tanti club di Serie B e di Serie A2, assicurandosi uno dei migliori prospetti offensivi a livello regionale.

Federico Baldassarri, proveniente dal’Italservice C5

Baldassarri, laterale di grande personalità, ha compiuto tutta la trafila giovanile nell’Italservice C5 dispensando anche alcune convocazioni con la prima squadra di mister Fulvio Colini. Dopo le esperienze in Rappresentativa Marche (anche da capitano degli Allievi nel 2018), l’essere stato a contatto con i campioni d’Italia rossiniani lo ha forgiato ulteriormente nella crescita. Ad Ancona cercherà di ritagliarsi il suo spazio, consapevole di giocarsi una grande occasione per la sua carriera.