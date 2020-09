Cus Ancona C5, è iniziata l’avventura della formazione di mister Battistini

ANCONA- È iniziata ieri pomeriggio – 7 settembre – nel centro sportivo di Posatora l’avventura del Cus Ancona C5 di mister Francesco Battistini. I giocatori biancoverdi si sono ritrovati nel tardo pomeriggio per dare il via alla propria stagione in vista dell’ennesimo campionato di Serie B. Una piacevolissima consuetudine per la società anconetana che può definirsi un punto di riferimento a livello regionale per il pallone a basso rimbalzo.

Gigi Bartolucci e compagni, dopo le consuete parole di rito di inizio stagione pronunciate dal presidente David Francescangeli e dal direttore generale Angelo Burdo, hanno iniziato a lavorare agli ordini del preparatore atletico Alessandro Squartini.

Primo giorno di scuola anche per l’Under 19 nazionale che sarà guidata da Alessio Santilli. Entrambe le compagini si sono allenate nel campo scoperto a 11, adiacente a quelli da Futsal, svolgendo lavoro prevalentemente di resistenza. Tutti i tesserati, prima di iniziare la propria preparazione, si sono sottoposti ai test sierologici che hanno dato esito negativo. Di questo aspetto si è detto molto soddisfatto soprattutto il presidente Francescangeli:

«Ci tenevamo a fare questi test per garantire la massima sicurezza ai nostri atleti in vista dell’inizio della preparazione. Sarà una stagione particolarmente impegnativa sotto l’aspetto sportivo, cosi come non mancheranno le insidie extra-sportive». I test sono stati effettuati dal laboratorio analisi AB srl di Ancona.