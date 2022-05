Gara difficile per la formazione di Carmelo Foti contro un'avversaria di indubbio valore con le due squadre che in campionato si erano già affrontate con una vittoria a testa

ANCONA- Se non è impresa questa poco ci manca per il Cus Ancona Basket femminile che in gara 1 dei quarti di finale per la serie B passa 30 a 38 sul campo del Gualdo Tadino. Priva della Montecucco fuori per infortunio la vera mattatrice della serata è stata la Galli per lei 18 punti a referto. Gara difficile per la formazione di Carmelo Foti contro un’avversaria di indubbio valore con le due squadre che in campionato si erano già affrontate con una vittoria a testa sfruttando il fattore campo.

Equilibrio che che non è mancato neppure in gara 1 con il Cus Ancona che è andato al riposo avanti di un punto 19 a 18. Gara che di fatto si è decisa nell’ultimo quarto con il tabellone che indicava 26 pari. E proprio negli ultimi dieci minuti di gioco il Cus ha trovato la forza per staccarsi di dosso questo Gualdo Tadino capitalizzando al meglio tutto quello che è capitato sotto canestro concedendo appena 4 punti alla formazione umbra.

Marchionne 4

Mercanti ne

Pincini 4

Bergamasco 5

Moscoloni Mi. 0

Barbon 0

Strologo 0

Galli 18

Moscoloni S. 7