Cus Ancona, tutta l’attività sportiva si svolgerà a porte chiuse

La società anconetana, in una nota ufficiale firmata dal presidente Francescangeli ha disposto le porte chiuse per tutte le sue attività

ANCONA- Il Cus Ancona non si ferma, ma prosegue a porte chiuse. La storica società anconetana del presidente David Francescangeli, con moltissime sezioni al suo interno (Dal Futsal al Pallacanestro passando per la Pallamano, il Volley, la Ginnastica e anche altro) si atterrà scrupolosamente alle disposizioni emanate dall’ordinanza della Regione Marche. Pertanto, come emerge da una nota ufficiale pubblicata ieri sera su tutte le pagine della società, tutta l’attività sportiva proseguirà a porte chiuse. Vengono elencate anche le disposizioni da seguire per i genitori degli atleti che riportiamo di seguito:

“A nessuno, oltre agli atleti, ai tecnici ed ai dirigenti, sarà consentito stazionare all’interno dell’impianto di gioco. Sarà possibile accompagnare i minori lasciandoli al nostro personale alla porta di ingresso dell’impianto per poi riprenderli a fine attività attendendo fuori. Questo a partire delle ore 0,00 del 4 marzo 2020 fino alle 24,00 dell’8 marzo. Vanno seguite le indicazioni in merito all’igiene personale che ormai conosciamo bene e che comunque saranno appese presso gli impianti”.