Cus Ancona, il 7 settembre l’Open Day

Riservato ai nati tra il 2008 e 2009 per la neonata formazione under 15, primo esempio concreto della fresca collaborazione con il Verbena C5

Martedì 7 settembre alle ore 17.30 presso il Campo Sportivo Giuliani di Torrette, ci sarà un Open Day riservato ai nati tra il 2008 e 2009 per la neonata formazione under 15 del Cus Ancona, primo esempio concreto della fresca collaborazione con il Verbena C5.

Il campionato avrà carattere regionale e gli allenamenti e le partite casalinghe si terranno nell’impianto del Verbena nell’omonimo quartiere.

L’Open Day è chiaramente finalizzato a far approcciare i ragazzi alla disciplina del calcio a 5 e ad una reciproca conoscenza tra atleti, genitori, staff e dirigenza delle due Società, Cus e Verbena. Con l’occasione, il Cus Ancona ringrazia la Società amica, GLS Dorica, che in occasione di questo evento la ospiterà nel proprio impianto all’aperto, presso il Campo Sportivo Giuliani di Torrette. Per eventuali informazioni 339 4039798.