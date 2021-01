Cucine Lube sette bellezze: la Coppa Italia è tua!

CASALECCHIO DI RENO – Grande vittoria della Cucine Lube che vince un’altra Coppa Italia e si aggiudica il primo trofeo del 2021.

Parte forte la Lube, concentrata ed efficace al servizio e, con l’ace di Leal sale 11-7 costringendo Heynen al primo timeout. Rychlicki è il più caldo in attacco tra i cucinieri. Con il muro la Lube vola sul 17-12. Leal piazza l’ace del 21-14 e l’ace si chiude 25-17 con l’errore di Leon per un set praticamente perfetto di Civitanova.

Nel 2’ set Perugia è in partita alzando la qualità del servizio e approfittando di percentuali non esaltanti di Leal. De Giorgi inserisce Yant (12-16). Ter Horst mura Yant chiudendo il set per gli umbri 18-25.

Il 3’ set è tutto di marca Lube con il break nella parte centrale del set sul servizio di Anzani che ha indirizzato decisamente il set. Nel finale del set vinto 25-18 Heynen gioca la carta Atanasjevic perché la Sir Safety ha dimostrato di aver bisogno del suo capitano per trovare efficacia in attacco.

Nel set successivo riparte forte la Lube e sul turno di Simon, dopo l’ace arrivano anche due muri per il 9-4 e il timeout di Heynen a cui segue ancora un ace per il centrale cubano. Chiude Hadrava col muro 25-18.

Straordinario Simon, mvp (miglior giocatore), con 8 muri personali, 14 di squadra, ma tanti i cucinieri con voti altissimi come Balaso e Rychlicki in una vittoria comunque che è soprattutto della squadra. Perugia sotto tono rispetto alla prestazione in semifinale contro Trento.

De Cecco ha vinto nettamente lo scontro a distanza con Travica.

Mercoledì 3 febbraio, alle 18, le due squadre si riaffronteranno in SuperLega, 10’ giornata di ritorno. Ma oggi la Lube fa festa e aggiunge un altro trofeo alla sua ricca bacheca.