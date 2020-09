La Cucine Lube si inceppa alla prima contro Trento incerottata

Nulla è perduto e domenica all’Eurosuole Forum c’è la possibilità di rifarsi ma di certo la sconfitta della Cucine Lube Civitanova a Trento, nell’andata della semifinale di SuperCoppa, non era attesa soprattutto perché la squadra di Lorenzetti era priva di due titolari.

Bravi il giovane mancino Michieletto e Cortesia a sostituire gli indisponibili Lucarelli e Lisinac ma di certo i ragazzi di De Giorgi non hanno brillato di fronte a 1000 spettatori, ammessi grazie alla modalità “evento”.

Vinto il 1’ set per 25-21, poi Trento ha reagito aggiudicandosi il parziale 25-19, quindi ancora Lube in scioltezza nel terzo per 25-16 prima di perdere progressivamente il controllo della partita a favore dei locali capaci di aggiudicarsi gli ultimi due per 25-21 e 15-9.

Domenica prossima a Civitanova, sempre per un pubblico di circa 1000 unità, la Lube è già con l’acqua alla gola e, per qualificarsi per la finalissima del 25 settembre all’Arena di Verona dovrà vincere 3-0 o 3-1 contro l’ex Podrascanin e compagni. Con il 3-2 si andrebbe al golden set. Per vincere la partita occorrerà migliorare la qualità della ricezione e trovare il campo con più continuità in battuta. Per fortuna è solo la prima uscita.

Nell’altra semifinale Perugia ha battuto Modena 3-0

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-2

(21-25, 25-19, 16-25, 25-21, 15-9)

ITAS TRENTINO: Abdel-Aziz 20, Kooy 18, Cortesia 8, Giannelli 3, Michieletto 9, Podrascanin 12, Rossini (L); Sperotto 1, Argenta, De Angelis, Sosa Sierra. N.e. Acuti, Bonatesta. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: De Cecco, Juantorena 16, Anzani 9, Rychlicki 10, Leal 19, Simon 14, Balaso (L); Hadrava 3, Kovar 1, Yant, Diamantini 1. N.e. Marchisio, Larizza, Falaschi. All. Ferdinando De Giorgi.

ARBITRI: Boris di Pavia e Puecher di Padova.

DURATA SET: 27’, 27’, 24’, 29’, 15’; tot 2h e 2’.

NOTE: 869 spettatori, per un incasso di 8.230 euro. Itas Trentino: 7 muri, 13 ace, 20 errori in battuta, 4 errori azione, 49% in attacco, 64% (36%) in ricezione. Cucine Lube Civitanova: 10 muri, 5 ace, 26 errori in battuta, 3 errori azione, 57% in attacco, 57% (27%) in ricezione. Mvp Abdel-Aziz.